DT de Elche se rinde ante Lucas Cepeda y le abre la puerta a la titularidad

Tras sumar sus primeros minutos en la ajustada derrota ante FC Barcelona, el delantero chileno Lucas Cepeda vive días claves en España dado que el técnico de Elche, Eder Sarabia, compareció en conferencia de prensa y llenó de elogios al futbolista nacional, dejando abierta la posibilidad de que sea de la partida.

"Entendíamos que era una buena oportunidad. Es un jugador que lo habíamos estado siguiendo y que en junio no pudo ser, pero que ahora sí se dio la opción. Estamos muy contentos porque es un jugador que en esos últimos metros nos da muchas cosas, aparte de poder jugar en varias posiciones", destacó el estratega.

Sarabia también hizo hincapié en que la llegada del exdelantero Santiago Wanderers y Colo Colo es vital para enfrentar la crisis de bajas que atraviesa el plantel. "Era lo que necesitábamos, sobre todo para pasar este momento más complicado de lesiones y tratar de estar todos disponibles, porque ahí es donde somos más fuertes", añadió.

Actualmente, Elche atraviesa un momento irregular en la Primera División de España: se ubica en el 13° casillero con 24 puntos. Aunque está a 10 unidades de los puestos de clasificación a copas europeas, la mayor preocupación radica en la parte baja, ya que se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso.

¿Cuándo y dónde juega Elche?

El partido entre Elche y Real Sociedad está programado para este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas en Anoeta.