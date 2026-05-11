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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

DT de Elche se rinde ante Pellegrini: El mejor de la historia de Betis

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El técnico chileno recibió elogios antes del duelo clave por LaLiga.

DT de Elche se rinde ante Pellegrini: El mejor de la historia de Betis
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El entrenador de Elche, Eder Sarabia, llenó de elogios al chileno Manuel Pellegrini en la previa del duelo ante Real Betis, clave para el cuadro andaluz en su objetivo de acercarse a la clasificación a la UEFA Champions League.

"Son un equipazo y tienen un grandísimo entrenador, seguramente, el mejor de la historia de Betis", afirmó Sarabia en conferencia de prensa, antes de destacar el proceso del técnico nacional: "Llevan varias temporadas metiéndose en torneos europeos. Pellegrini ha sido capaz de poner a Betis donde se merece".

El técnico del equipo donde milita Lucas Cepeda también advirtió sobre el poder ofensivo del rival: "Betis es un equipo con muchos recursos; parece que tienen algunas bajas en defensa, pero del mediocampo hacia adelante tienen jugadorazos. Vamos a jugar en su estadio, así que tenemos que esperar su mejor versión".

El duelo entre andaluces y franjiverdes se jugará este martes desde las 14:00 horas.

Elche está muy complicado con el descenso y necesita una victoria para tomar un respiro.

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