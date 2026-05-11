DT de Elche se rinde ante Pellegrini: El mejor de la historia de Betis
El técnico chileno recibió elogios antes del duelo clave por LaLiga.
El técnico chileno recibió elogios antes del duelo clave por LaLiga.
El entrenador de Elche, Eder Sarabia, llenó de elogios al chileno Manuel Pellegrini en la previa del duelo ante Real Betis, clave para el cuadro andaluz en su objetivo de acercarse a la clasificación a la UEFA Champions League.
"Son un equipazo y tienen un grandísimo entrenador, seguramente, el mejor de la historia de Betis", afirmó Sarabia en conferencia de prensa, antes de destacar el proceso del técnico nacional: "Llevan varias temporadas metiéndose en torneos europeos. Pellegrini ha sido capaz de poner a Betis donde se merece".
El técnico del equipo donde milita Lucas Cepeda también advirtió sobre el poder ofensivo del rival: "Betis es un equipo con muchos recursos; parece que tienen algunas bajas en defensa, pero del mediocampo hacia adelante tienen jugadorazos. Vamos a jugar en su estadio, así que tenemos que esperar su mejor versión".
El duelo entre andaluces y franjiverdes se jugará este martes desde las 14:00 horas.
Elche está muy complicado con el descenso y necesita una victoria para tomar un respiro.