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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

DT de Sevilla: Alexis ha sido de los mejores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero chileno fue clave en los dos últimos triunfos del cuadro andaluz.

DT de Sevilla: Alexis ha sido de los mejores
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El técnico de Sevilla, Luis García Plaza, llenó de elogios a Alexis Sánchez luego de su aporte en los dos últimos triunfos del equipo andaluz por La Liga española, pese a que el chileno no fue titular.

Alexis marcó el gol del triunfo ante Real Sociedad y luego entregó una asistencia en la victoria frente a Espanyol, actuaciones que fueron destacadas por su entrenador en conferencia de prensa.

"Todos tienen que jugar el papel de titular y de suplente, y tienen que aportar minutos de calidad. Alexis ya lleva dos partidos entrando en el descanso y ha sido de los mejores", expresó García Plaza.

"Necesito que todos jueguen minutos de calidad. Los jugadores saben que da igual quién es titular, y si tienen que jugar media hora, deben dar el máximo", añadió el DT de un Sevilla que, con esos dos triunfos, escaló al 13° puesto y por ahora se alejó de la zona de descenso antes de visitar este miércoles a Villarreal.

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