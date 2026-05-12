DT de Sevilla: Alexis ha sido de los mejores
El delantero chileno fue clave en los dos últimos triunfos del cuadro andaluz.
El delantero chileno fue clave en los dos últimos triunfos del cuadro andaluz.
El técnico de Sevilla, Luis García Plaza, llenó de elogios a Alexis Sánchez luego de su aporte en los dos últimos triunfos del equipo andaluz por La Liga española, pese a que el chileno no fue titular.
Alexis marcó el gol del triunfo ante Real Sociedad y luego entregó una asistencia en la victoria frente a Espanyol, actuaciones que fueron destacadas por su entrenador en conferencia de prensa.
"Todos tienen que jugar el papel de titular y de suplente, y tienen que aportar minutos de calidad. Alexis ya lleva dos partidos entrando en el descanso y ha sido de los mejores", expresó García Plaza.
"Necesito que todos jueguen minutos de calidad. Los jugadores saben que da igual quién es titular, y si tienen que jugar media hora, deben dar el máximo", añadió el DT de un Sevilla que, con esos dos triunfos, escaló al 13° puesto y por ahora se alejó de la zona de descenso antes de visitar este miércoles a Villarreal.