Kast defendió pausa en traspasos a los SLEP: "Tenemos que evaluar"

El Presidente José Antonio Kast defendió la idea del Ministerio de Educación de pausar el proceso de traspaso de colegios desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), dada la controversia que generó el anuncio de la titular de esa cartera, María Paz Arzola.

Según adelantó la secretaria de Estado durante una entrevista emitida el fin de semana, el objetivo de esta medida sería "evaluar la política" y considerar la posibilidad de que algunos municipios puedan "quedarse más tiempos con sus escuelas".

Ante las críticas cruzadas por una eventual pausa, el Mandatario afirmó este martes que "perdemos el foco" de la discusión al empeñarse en señalar -por ejemplo- que "los alcaldes quieren entregar las escuelas porque tienen deudas, o no quieren entregarlas porque invirtieron mucho".

"A muchos alcaldes les pregunto: tras hacer el traspaso, ¿sus niños están mejor, igual o peor? Y no hay una conclusión clara", aseguró Kast, argumentando que "cuando se tiene una política pública tan importante, en algún minuto se tiene evaluar".

Por lo anterior, "le agradezco a la ministra por (la idea de) evaluar lo que ha sucedido, y si seguimos avanzando en la misma línea o no", y garantizó que "si concluimos que es muy exitoso, seguiremos; pero si vemos lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar".

En paralelo, diputadas y diputados opositores de la Comisión de Educación presentaron un requerimiento ante la Contraloría, el cual acusa un "filtro político" en la implementación de los SLEP por parte de la Dirección de Educación Pública.

Según los parlamentarios, tal repartición excede sus facultades al detener contrataciones de personal e impedir procesos administrativos, retrasando el traspaso y dando una justificación al Gobierno para frenar la desmunicipalización.