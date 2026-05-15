DT de Sevilla no lo duda: "Alexis es más decisivo que muchos titulares"

El técnico de Sevilla, Luis García Plaza, llenó de elogios a Alexis Sánchez tras su decisivo ingreso en la remontada 3-2 sobre Villarreal, resultado que permitió al equipo andaluz alejarse del descenso en la Liga española y mirar con ilusión la opción de pelear por copas europeas.

El delantero chileno fue clave por tercer partido consecutivo, luego de ingresar en el segundo tiempo y recuperar al minuto siguiente un balón que terminó en el gol de la victoria ante el "Submarino Amarillo".

"Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota. Estoy súper contento con su implicación. Nos está dando todo lo que necesitamos. Valoro que pueda entrar desde el principio pero está siendo más decisivo que muchos titulares", afirmó García Plaza.

El entrenador también llamó a no confiarse antes del duelo de este domingo contra Real Madrid, programado para las 13:00 horas por la penúltima fecha del torneo.

"Hay una tendencia de que estamos salvados y eso es mentira. Hay que focalizar en Real Madrid. No podemos relajarnos ni un minuto", sostuvo el DT de Sevilla, que también cuenta en su plantel con el chileno Gabriel Suazo.