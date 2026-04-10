DT de Sevilla: Vamos a conseguir el objetivo de salvarnos, pero sufriendo

El entrenador de Sevilla, Luis García Plaza, se refirió este viernes al duro momento que atraviesa el equipo en su lucha por no descender en la liga española y adelantó el crucial desafío que tendrán como locales frente a Atlético de Madrid, mostrándose seguro de lograr la ansiada permanencia.

Para el adiestrador madrileño, quien debutará en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" tras caer frente a Oviedo en la jornada anterior, la unidad es fundamental. "Estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo, pero sufriendo. La única manera es que todo el mundo sume ante la cruda realidad de ahora mismo", explicó el DT en rueda de prensa en la previa de la trigésima primera jornada de LaLiga.

En esa misma línea, el director técnico empatizó con el malestar de los fanáticos, pero solicitó su aliento incondicional para enfrentar al equipo dirigido por Diego Simeone. "Comprendo la frustración del aficionado. Sevilla, como club, es un grande de España y de Europa. Necesitamos el empuje de todos porque la institución se juega mucho. Les pido que el estadio sea un infierno para los rivales, ya que cuando la gente transmite y se vuelca, es muy jodido jugar de visitante", remarcó.

Finalmente, García Plaza reconoció el enorme desgaste anímico que arrastra la plantilla en esta compleja campaña. "Los chicos están sufriendo, en especial los canteranos y todos los demás, es duro para ellos. El equipo se tiene que soltar y sacar su mejor versión. Debemos darle herramientas porque pueden dar más", concluyó el entrenador, recordando como atenuante que en su última derrota debieron jugar con un hombre menos durante 50 minutos.