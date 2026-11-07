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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Duelo de chilenos en España: ¿Cuándo y dónde ver Elche vs. Betis?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Elche recibirá a Real Betis en un compromiso que tendrá como protagonistas al delantero chileno y al entrenador nacional.

Duelo de chilenos en España: ¿Cuándo y dónde ver Elche vs. Betis?
 EFE
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Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, recibirá a Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, en un atractivo enfrentamiento de nacionales por la duodécima fecha de la liga española.

El partido se disputará este domingo 8 de noviembre, a las 10:00 horas de Chile, en el Estadio Martínez Valero. La transmisión estará disponible por televisión a través de ESPN 3 y por streaming mediante Disney+ Premium.

El conjunto de Cepeda marcha en el decimoséptimo lugar con diez puntos y necesita sumar para alejarse de la zona de descenso. El chileno viene de estrellar un remate en el travesaño durante la derrota ante Valencia, en un compromiso donde fue titular.

En tanto, Real Betis de Pellegrini ocupa el cuarto lugar con 23 unidades y buscará mantenerse en puestos de clasificación a la Liga de Campeones, en una campaña que lo tiene entre los protagonistas del campeonato.

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