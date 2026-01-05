¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Barcelona y Athletic de Bilbao en la Supercopa de España?

FC Barcelona y Athletic Club se medirán en la semifinal de la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudita este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City.

El cuadro azulgrana llegó a este torneo como vigente campeón de LaLiga y de la Copa del Rey.

Por su parte, el conjunto vasco accedió a estas instancias al ser el mejor clasificado en LaLiga tras los dos finalistas de la Copa (Barcelona y Real Madrid), ocupando la cuarta posición en el torneo español.

El encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club, está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) de este miércoles 7 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.