Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.2°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

El Betis de Pellegrini venció a Mallorca y se acercó a puestos de Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro del "ingeniero" quedó a cuatro puntos de Atlético de Madrid.

El Betis de Pellegrini venció a Mallorca y se acercó a puestos de Champions League
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-1 a Mallorca en el Estadio Son Moix por la fecha 24 de La Liga y se acercó a puestos de clasificación a la próxima edición de la Champions League, ya que quedó a cuatro puntos de Atlético de Madrid.

El cuadro del "Ingeniero" fue ampliamente superior en la primera parte, donde se fueron al descanso con un marcador de 2-0 gracias a los tantos de Abde Ezzalzouli (18') y Cedric Bakambu (45+6').

En la segunda parte, los locales llegaron al descuento gracias al gol marcado por Vedat Muriqi (66'), pero el cuadro sevillano logró aguantar el marcador y llevarse un importante triunfo.

Con este resultado, Real Betis se mantuvo en el quinto lugar con 41 puntos a tan solo cuatro de la clasificación a Champions, mientras que Real Mallorca sigue en puestos de descenso con 24 unidades.

El siguiente partido del cuadro dirigido por Manuel Pellegrini será de local ante Rayo Vallecano el sábado 21 de febrero a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada