El Betis de Pellegrini venció a Mallorca y se acercó a puestos de Champions League

Real Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-1 a Mallorca en el Estadio Son Moix por la fecha 24 de La Liga y se acercó a puestos de clasificación a la próxima edición de la Champions League, ya que quedó a cuatro puntos de Atlético de Madrid.

El cuadro del "Ingeniero" fue ampliamente superior en la primera parte, donde se fueron al descanso con un marcador de 2-0 gracias a los tantos de Abde Ezzalzouli (18') y Cedric Bakambu (45+6').

En la segunda parte, los locales llegaron al descuento gracias al gol marcado por Vedat Muriqi (66'), pero el cuadro sevillano logró aguantar el marcador y llevarse un importante triunfo.

Con este resultado, Real Betis se mantuvo en el quinto lugar con 41 puntos a tan solo cuatro de la clasificación a Champions, mientras que Real Mallorca sigue en puestos de descenso con 24 unidades.

El siguiente partido del cuadro dirigido por Manuel Pellegrini será de local ante Rayo Vallecano el sábado 21 de febrero a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).