El misterio de la camiseta de Madonna que Celta de Vigo intenta resolver

La presidenta de Celta de Vigo, Marián Mouriño, publicó este miércoles una misiva dirigida a la artista Madonna con el objetivo de hallar la camiseta oficial que la cantante lució en su show del 29 de julio de 1990. La dirigenta de España calificó la búsqueda como un acto de memoria necesario para rescatar una pieza que forma parte de la identidad del club fuera del terreno de juego.

"Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de la historia de Celta. Muchos ven en todo esto una simple anécdota, pero a mí me gustaría pensar que nada sucede por casualidad. No es un capricho; es patrimonio emocional de nuestro club", escribió la máxima accionista del equipo en España, resaltando el valor simbólico de la prenda 36 años después del evento en Galicia.

La cúpula directiva de Celta reveló que la investigación para dar con el paradero de la indumentaria se realizó de forma privada durante años, pero el proceso se estancó. Ante esto, la institución decidió lanzar un llamado público a todo el celtismo en Vigo, apelando a la conexión que Madonna mostró con la ciudad cuando cuestionó lo establecido sobre el escenario de Balaídos en la década de los noventa.

Asimismo, Marián Mouriño anunció que la afición gallega dedicó un gesto de afecto a la intérprete norteamericana para la jornada de este viernes. El reconocimiento se llevará a cabo en la antesala del encuentro por LaLiga donde Celta enfrentará a Real Madrid en el Estadio Balaídos, instancia que servirá para reforzar la campaña comunicacional iniciada en Europa.

Finalmente, el comunicado oficial enfatizó que la camiseta representó una prenda única e irrepetible para el archivo de Vigo. La dirigencia de Celta esperó una respuesta de la oficina de la artista para concretar el regreso del artículo a España, consolidando así el vínculo histórico entre la cultura popular internacional y el balompié de la región de Galicia.