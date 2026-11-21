En el marco de la fecha 13 de la liga española, Sevilla FC, capitaneado por el chileno Gabriel Suazo, rescató un 1-1 en el derbi ante Real Betis, dirigido por el nacional Manuel Pellegrini.

Pese a su pocos intentos de remates en comparación al rival, la escuadra bética logró abrir el marcador con un remate de Antony al minuto 50 que se desvió levemente a la defensa, descolocando al portero Odisseas Vlachodimos.

Sevilla reaccionó en el "Ramón Sánchez Pizjuán" y tocó constantemente la puerta forastera. Betis aguantó el resultado como pudo, pero su fortuna terminó en el tiempo adicional.

A los 90+1' Kike Salas sacó un remate que parecía controlado por Alvaro Valles, pero al arquero se le escapó el balón y sentenció el 1-1 definitivo.

Con este resultado Sevilla sumó su segunda igualdad consecutiva y llegó a 19 puntos en el sexto puesto, que da pasajes a la Conference League, con tres unidades de ventaja sobre Athletic Club, que tiene un partido pendiente.

Respecto a Betis, se mantuvo cuarto (zona de Champions League) con 27 unidades, a la espera de lo que haga Real Sociedad, quinto con 22 puntos.

El equipo del "Ingeniero" tendrá que pasar la página de inmediato, pues el martes 24 de noviembre Betis visitará a Slovan Bratislava por la Champions League (17:00 horas de Chile).