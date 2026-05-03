Elche de Cepeda vio frenada su racha ante Celta y sigue mirando de reojo el descenso

Elche, con Lucas Cepeda en los últimos minutos, lamentó una derrota de 3-1 en su visita a Celta de Vigo, resultado que terminó con un camino de tres victorias consecutivas y lo mantiene dentro de la ajustada pelea por evitar el descenso en la liga española.

Los gallegos se pusieron en ventaja durante la primera etapa gracias a los goles de Hugo Alvarez (14') y Iago Aspas (30').

Cepeda ingresó a los 77' en reemplazo de Marc Aguado y poco después André Silva descontó para Elche de penal (82'). Sin embargo, Borja Iglesias liquidó el duelo con el último tanto tres minutos después.

Si bien Elche quedó en el puesto 14; cuatro ubicaciones por encima de la zona roja, le abrió una puerta al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez para repuntar.

La escuadra de Cepeda suma 38 unidades, mientras los andaluces pueden llegar a 37 si vencen a Real Sociedad este lunes 4 de mayo (15:00 horas de Chile). En ese caso, el peligro para ambos aún estaría cercano, pues Deportivo Alavés tiene 36 puntos.