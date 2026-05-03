Quiroz admite falencias en la explicación de oficios y reafirma que "lo social no se toca"

Una intensa semana de explicaciones ha enfrentado el Gobierno luego de la filtración de un oficio que instruía a diversos ministerios la revisión de programas sociales, generando una oleada de críticas tanto internas como de la oposición.

La controversia surgió tras conocerse un documento que incluía, entre las posibles áreas de revisión, programas tan sensibles como la alimentación escolar de la Junaeb o la Pensión Garantizada Universal (PGU). La situación forzó incluso al Presidente José Antonio Kast a intervenir públicamente, asegurando que no habría recortes en áreas vitales como Salud.

En entrevista con "Estado Nacional" de TVN este domingo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó nuevamente el alcance del documento y el objetivo del ajuste, desmintiendo la eliminación de beneficios esenciales.

"Es una semana donde claramente ha habido que salir a explicar mejor las cosas. Tal vez hay una falencia ahí en haber explicado mejor, pero el norte no cambia", afirmó el secretario de Estado, que, pese a las dificultades, enfatizó que el foco del Gobierno no se desvía de la búsqueda de eficiencia en el gasto público.

El titular de la cartera económica detalló que el documento que causó revuelo no es una instrucción para recortar beneficios, sino una primera fase de conversación. (FOTO: ATON)

"Pero yo le quitaría el adjetivo 'social', porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que el tema social no se toca, lo que no significa que haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello, y también atacar ciertos abusos que hemos estado atacando con bastante éxito. Este tema es complejo, pero el norte no se pierde y lo vamos a ir resolviendo paso a paso", puntualizó.

Consultado sobre una posible "sobreexposición" del Presidente Kast, el titular de Hacienda fue enfático: "yo por lo menos he procurado nunca exponerlo".

Polémico "oficio" bajo la lupa

Gran parte de la polémica se centró en la interpretación del oficio inicial. Según Quiroz, el cuerpo principal es el punto de partida de un diálogo con los ministerios para la preparación de la próxima Ley de Presupuesto.

En él, se establecía claramente que "el presupuesto base de cada ministerio tiene que respetar las leyes y compromisos contractuales preexistentes. Por lo tanto, todas las leyes, léase PGU y Junaeb, son leyes existentes que deben ser respetadas".

El jefe de la billetera fiscal, con un toque de autocrítica, reconoció que "faltó un poco de oficio cuando escribí el oficio".

Pese a admitir que la comunicación inicial pudo ser deficiente, Quiroz aseguró que la administración mantiene su propósito de lograr mayor eficiencia en el gasto público. (FOTO: ATON)

PGU y el ejemplo del CAE

Respecto a la sugerencia de un 15% de recorte a la PGU, programa regido por ley, Quiroz aclaró que se trataba de una metodología de análisis y no de un recorte efectivo a la ley. La intención, dijo, es "examinar cómo se están haciendo las cosas".

El secretario de Estado aclaró que "una cosa es la ley (PGU) y otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley". Puso como ejemplo la aplicación de este beneficio a extranjeros con más de 20 años de residencia, cuestionando cómo se acredita esta condición.

Para ilustrar este punto, Quiroz citó el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE) como un "ejemplo exitoso" de revisión.

"Cuando nosotros llegamos estaba el tema del CAE, y mi aproximación es que la ley del CAE es un beneficio social, pero no pagar el CAE no es un beneficio social. Se pensaba que mucha gente no puede pagar porque tiene dificultades, entonces lo que hice fue mirar, y cruzamos los datos de impuestos internos con los deudores", explicó.

Esta fiscalización -aseguró- ha tenido un impacto fiscal "muy significativo", que se proyecta moverá la aguja tanto en las cuentas del Estado como en los bancos.

Se enfatizó que la revisión de la Pensión Garantizada Universal no busca suprimir esta prestación, sino analizar cómo se está ejecutando la ley. (FOTO: ATON)

En cuanto a la PGU, Quiroz reconoció que "desconocemos" el escenario actual en detalle, de ahí la importancia de "investigar". Reafirmó que "no hay sugerencia de recorte al 15%. Es una metodología... si todas las sugerencias de reajuste se cumplieran, el ajuste del país sería gigante. Es todo lo que está ahí no se va a cumplir".

Finalmente, admitió que, en retrospectiva, "quizás en la tabla no se debió haber puesto el 15% y se debió haber puesto 'revisar'. Ahora, cuando uno pone 'revisar', hay un diálogo con los ministros siempre, y a ningún ministro le gusta recortar su presupuesto".

Economía chilena en alerta: Proyecciones negativas y estancamiento del crecimiento

En tanto, el Ejecutivo y expertos advierten que el país se enfrenta a un escenario de debilitamiento en la actividad y también un deterioro en el mercado laboral, evidenciado por una cifra de desempleo que ha alcanzado el 8,9%.

Los especialistas económicos han expresado su preocupación, señalando que el crecimiento económico está "estancado" y anticipan que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se publicará este lunes, "podría tener un dato negativo".

Víctor Salas Opazo, economista del Departamento de Economía de la Usach, advirtió que "la economía chilena ya estaba con un bajo crecimiento el año pasado y ha sido impactada por la guerra de Estados Unidos con Irán".

"Entonces, ahora podemos decir que está estancada y para este Imacec de marzo se espera un dato negativo, y también va a serlo para el primer trimestre de este año", puntualizó.

Asimismo, dio cuenta que "las proyecciones para este año que estamos haciendo en el conversatorio de política económica de la Usach, fluctúan entre 1 y 1,5% de crecimiento del PIB este año. Es decir, no hay perspectivas positivas para nuestra economía".

Los economistas también han observado que sectores clave como la industria y minería muestran tendencias a la baja que no son compensados por el crecimiento del comercio y los servicios.