Elche, club que contó con la titularidad del atacante nacional Lucas Cepeda, no pudo frenar a Atlético de Madrid en el Estadio "Martínez Valero" y cayó con un ajustado 2-3, quedando estancado en la zona de descenso y permitiéndole al conjunto forastero meterle presión al líder FC Barcelona.

Sin darle tiempo de asentarse en la cancha, la escuadra de Diego Simeone tomó una rápida ventaja mediante un penal de Alejandro Grimaldo (5') y un tiro rasante de Lee Kang-In (7').

Los pupilos de Martín Anselmi recortaron distancias a través de Martim Neto tras una falla en la salida visitante (26'), pero Julián Álvarez restableció la diferencia antes del entretiempo (41').

El cuadro "franjiverde" volvió a meterse en carrera en el inicio del complemento gracias a un disparo de distancia de Buba Sangaré que se desvió la zaga (48'). Por su parte, Cepeda tuvo en sus pies la igualdad con un zurdazo cruzado que contuvo Jan Oblak (68') antes de ser reemplazado por Ali Houary (76').

Con este tropiezo, Elche profundizó su crisis en el penúltimo casillero con 11 puntos antes de visitar a Cartagena el 1 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) por Copa del Rey.

Mientras que Atlético de Madrid sumó 34 unidades como exclusivo escolta y quedó a dos unidades de los 36 que tienen líder a FC Barcelona, rival al que visitará este 2 de diciembre a las 17:30 (20:30 GMT).