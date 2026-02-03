"Falto de chispa" e "inocente": Prensa española criticó a Alexis y Suazo tras goleada sufrida por Sevilla

La estrepitosa goleada por 4-1 que sufrió Sevilla ante Real Mallorca caló hondo en la prensa española, y varios de los dardos apuntaron al desempeño de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes fueron calificados de forma lapidaria por su escaso aporte.

Respecto al lateral izquierdo, El Desmarque fue uno de los más duros, cuestionando incluso su capitanía: "No se sabe si ha pasado cerca de la Giralda, pero ya lleva el brazalete. Rompió el fuera de juego de manera inocente en el 2-1, y sus llegadas arriba acabaron siempre en nada", señalaron.

En la misma línea, el portal Sevilla Actualidad criticó la falta de personalidad del exColo Colo, asegurando que "no se ha hecho dueño de la banda, en ataque ha estado prácticamente desaparecido y en defensa muy poco contundente".

Por su parte, el medio ABC fue más tajante al pedir su suplencia: "¿Qué tiene que hacer 'Oso' (Joaquín Martínez) para sentar al chileno? No dio una durante la primera mitad".

"Faltó fe" en Sánchez

Alexis Sánchez, quien ingresó a los 60 minutos, tampoco se salvó de los cuestionamientos. El Desmarque le recriminó una ocasión desperdiciada apenas entró al campo: "Falló una clarísima nada más salir por ir con poca fe. No le pega. Totalmente falto de chispa. Muy malos sus minutos".

El sitio partidario El Sevillista se sumó a las críticas, calificando el tiempo del tocopillano en cancha como "nulo", añadiendo que "ni ha generado ni tampoco ha aprovechado esa oportunidad que tuvo".

Dentro del mar de críticas, solo el diario ABC tuvo palabras algo más amables para el máximo goleador de la Roja, siendo el único medio que lo "aprobó" dentro del desastre generalizado del equipo. "Rozó el gol nada más entrar. Se entregó al máximo", rescataron sobre el atacante.