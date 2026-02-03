"Guatazo" desata sumario en Mejillones: hombre cayó de cabeza al barro desde una escalera

Un registro captado durante la tradicional actividad "Reyes del Barro" en la comuna de Mejillones (Región de Antofagasta) se ha vuelto viral en las últimas horas, mostrando el momento exacto en que un participante sufrió una aparatosa caída.

El incidente ocurrió el sábado, cuando un hombre, en el marco de la competencia conocida como "Los Reyes del Guatazo", se lanzó desde una escalera -afirmada por dos hombres- hacia una piscina de barro, cayendo de forma incorrecta y quedando visiblemente aturdido por el impacto.

La situación generó alarma inmediata entre los asistentes, obligando a la intervención de los equipos de emergencia presentes en el lugar.

Fuera de peligro

A pesar de la espectacularidad de las imágenes que circulan en redes sociales, desde la Municipalidad de Mejillones enviaron un mensaje de tranquilidad respecto al estado de salud del concursante.

La corporación edilicia aseguró haber mantenido contacto permanente con el afectado, confirmando que se encuentra sin lesiones de consideración y que, sorprendentemente, continuó participando del resto de la jornada festiva.

Sin embargo, ante la viralización del registro y los cuestionamientos sobre la organización, la alcaldía anunció que se instruirá un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades.

El objetivo de esta investigación es visualizar si existieron negligencias por parte de funcionarios municipales o de los encargados de resguardar la integridad de los competidores durante esta actividad tradicional.