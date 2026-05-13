FC Barcelona se estrenó como campeón en España con derrota ante Alavés

FC Barcelona se estrenó como campeón de La Liga de España este miércoles una derrota por 1-0 ante el apremiado Alavés en Mendizorroza, en la antepenúltima fecha del torneo.

El equipo catalán fue ampliamente dominador de la posesión en el encuentro, pero no pudo capitalizar ese dominio y sucumbió ante la necesidad del cuadro de Vitoria, que celebró tres puntos valiosos gracias al solitario gol de Ibrahim Diabaté al final de la primera parte (45+1').

Con la victoria, Alavés sumó 40 unidades y salió de la zona de descenso, metiendo presión en la lucha por la permanencia, ya que solo tiene un punto más que Levante y Girona, que están en los puestos de peligro.

Los culés, por su lado, siguen con 91 puntos, aunque sumaron su quinta derrota en lo que va del campeonato español.

En la penúltima fecha, Barcelona recibirá a Real Betis, el equipo del técnico chileno Manuel Pellegrini; y Alavés vivirá otro partido crucial ante el ya descendido Real Oviedo.