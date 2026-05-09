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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona va por el título en el Clásico ante un Real Madrid sumido en una crisis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro azulgrana necesita apenas un empate en el Camp Nou para coronarse campeón de La Liga.

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Con 11 puntos de ventaja a falta de cuatro fechas para el final, FC Barcelona recibirá a Real Madrid en el Camp Nou este domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), con la opción de campeonar y emular lo hecho por los "merengues" hace 96 años, única vez en la historia en que un equipo dio la vuelta olímpica en este tradicional cruce.

El elenco dirigido por Hansi Flick llega en estado de gracia tras encadenar 10  victorias al hilo en el torneo, la última de ellas ante Osasuna y buscará cerrar una campaña perfecta jugando en condición de local, ya que suma 17 triunfos en esta condición.

Deseando ampliar el margen de 51 puntos en la cima, los "azulgranas" formarán con: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Frenkie De Jong; Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermín López; y Robert Lewandowski.

En la otra vereda, los pupilos de Alvaro Arbeloa están eclipsados por la riña protagonizada entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, la cual terminó con el uruguayo hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico tras resbalar y golpearse.

A este caos se suma la polémica recuperación de Kylian Mbappé, quien está en duda para la formación con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahím Díaz y Vinícius Jr.

Todos los detalles de este partido que definirá la temporada española los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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