FC Barcelona venció a Getafe y amplió su ventaja en la Liga

FC Barcelona derrotó 2-0 a Getafe en el Coliseum, por la fecha 32 de la Liga de España, y quedó con 11 puntos de ventaja sobre Real Madrid cuando restan 15 unidades por disputar.

El primer gol llegó a los 45 minutos, luego de una recuperación de Pau Cubarsí y una habilitación de Pedri para que Fermín definiera ante David Soria y marcara el 1-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Marcus Rashford, quien ingresó a los 60 minutos por Roony Bardghji, anotó el 2-0 a los 75' tras asistencia de Robert Lewandowski.

El árbitro Francisco José Hernández Maeso amonestó a Koundé a los 20', Gavi a los 39' y Djené a los 63'.

Con el triunfo, FC Barcelona quedó 11 puntos sobre Real Madrid en la tabla, cuando restan 15 unidades por disputar.