Gabriel Suazo volvió a los entrenamientos de Sevilla antes del derbi contra Betis
El lateral chileno fue el último de los siete seleccionados internacionales en reincorporarse al equipo de Luis García Plaza.
El lateral chileno fue el último de los siete seleccionados internacionales en reincorporarse al equipo de Luis García Plaza.
Gabriel Suazo, lateral chileno de Sevilla, se reincorporó este viernes a los entrenamientos del conjunto andaluz de cara al derbi de este sábado frente a Real Betis de Manuel Pellegrini, por la decimotercera fecha de la Liga española.
El capitán de la selección chilena fue el último de los siete internacionales del plantel en regresar a los trabajos dirigidos por Luis García Plaza, luego de disputar el martes el encuentro ante Colombia y arribar el jueves a España. Suazo participó en la práctica realizada en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", escenario del enfrentamiento ante el equipo del entrenador nacional.
De cara al compromiso, Sevilla presenta cuatro bajas confirmadas por lesión: Miguel Sierra, Marcao Teixeira, Alfonso González y José Ángel Carmona. El cuerpo técnico también programó una sesión vespertina adicional, sin balón y a puertas cerradas, para finalizar la preparación del clásico.