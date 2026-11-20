Gabriel Suazo, lateral chileno de Sevilla, se reincorporó este viernes a los entrenamientos del conjunto andaluz de cara al derbi de este sábado frente a Real Betis de Manuel Pellegrini, por la decimotercera fecha de la Liga española.

El capitán de la selección chilena fue el último de los siete internacionales del plantel en regresar a los trabajos dirigidos por Luis García Plaza, luego de disputar el martes el encuentro ante Colombia y arribar el jueves a España. Suazo participó en la práctica realizada en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", escenario del enfrentamiento ante el equipo del entrenador nacional.

De cara al compromiso, Sevilla presenta cuatro bajas confirmadas por lesión: Miguel Sierra, Marcao Teixeira, Alfonso González y José Ángel Carmona. El cuerpo técnico también programó una sesión vespertina adicional, sin balón y a puertas cerradas, para finalizar la preparación del clásico.