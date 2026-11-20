Catorce ciudadanos chilenos fueron condenados en Estados Unidos por tres casos de robos en hogares y comercios en Nueva Jersey y otros estados, anunció la Fiscalía General del país norteamericano.

Según el fiscal de distrito Robert Frazer, los delincuentes estaban en EE.UU. de forma ilegal y se reconocieron culpables de los delitos de conspiración para cometer asaltos, posesión de propiedad robada y transporte de las mismas entre estados.

El grupo recibió sentencias de entre 15 y 30 meses, y además se les vincula a al menos tres bandas de ladrones sudamericanos asociadas para el robo de joyas, relojes, carteras de lujo y otras mercancías de alto valor.

De acuerdo a la autoridad, los involucrados en los robos son:

Flavio Bladimir Astete Castillo Dareyen Mauricio Cortes Cañete Luis Esteban Castillo Vivar Max Vidal Navarrete Jordán Estéfano Contreras Vilches Juan José Ramírez Nilo Christofer Sanguesa Aguirre Fabiana Prado Scatarzi Santana Arturo Castillo González Felipe András Del Valle Muñoz Carlos Alfredo Calderón Valencia Diego Antonio Calderón Leiva Pedro Alejandro Salgado Vallejos Ignacio Salas Ortega

Además de las sentencias de cárcel, la justicia federal condenó a los antisociales a restituir a las víctimas un total de 2.591.323 dólares.

"Por definición, estos delincuentes itinerantes dejaron muy pocos rastros al cometer los robos. Se valieron de su estilo de vida nómade para ocultar sus identidades y desplazamientos, creyendo que así evitarían ser descubiertos, relató el agente del FBI Stefanie Roddy, a cargo de las pesquisas.