Giro histórico en el fútbol español: Los árbitros de la Liga hablarán por televisión tras los partidos

En un inédito paso hacia la apertura y la transparencia en el fútbol internacional, los árbitros de La Liga de España comenzarán a dar declaraciones ante las cámaras de televisión una vez finalizados los partidos, iniciativa que entrará en vigencia a partir de este fin de semana con la disputa de la undécima fecha.

La medida fue confirmada por la plataforma DAZN, una de las señales oficiales con los derechos de transmisión del torneo hispano, luego de que las autoridades del certamen lograran destrabar las negociaciones con los colegiados mediante un millonario acuerdo económico.

Para concretar las apariciones en pantalla, La Liga dispuso una bolsa de medio millón de euros (cerca de 530 millones de pesos) a repartir entre los árbitros de Primera y Segunda División en concepto de "bono audiovisual", replicando un sistema de incentivos similar al que reciben los clubes que facilitan accesos e intimidad a las transmisiones.

Pese a lo revolucionario de la determinación, las comparecencias postpartido contarán con restricciones específicas. Según los lineamientos acordados, las cadenas oficiales (Movistar+ y DAZN) solo podrán entrevistar a un juez por jornada tras el pitazo final, siendo el colegiado designado para el clásico vasco entre Athletic Club y Real Sociedad uno de los primeros en someterse a los micrófonos.

Esta innovación se suma a las entrevistas previas a los encuentros que los jueces ya venían realizando desde el inicio de la temporada —como ocurrió con Martínez Munuera en la antesala de El Clásico—, marcando un precedente de apertura en Europa.

Desde la organización advirtieron que las intervenciones de los silbantes deberán regirse bajo estrictos parámetros: aportar al valor del espectáculo televisivo y, al mismo tiempo, "proteger y fomentar la buena imagen del arbitraje".