Girona consiguió un tardío empate ante Rayo Vallecano que descendió a Real Oviedo

Girona sigue en la lucha por evitar el descenso y este lunes consiguió un agónico 1-1 en su visita a Rayo Vallecano durante la fecha 35 de La Liga, resultado que dio el descenso matemático a Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final del torneo.

El encuentro, marcado por los agónicos goles del brasileño Alemao (85') para el anfitrión y de Christian Stuani (89') para la visita, comprimieron una parte baja donde el Elche de Lucas Cepeda es decimosexto con 39 puntos y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo es decimotercero con 40 unidades.

En la zona roja se mantiene el mencionado Oviedo como colista con 29, y sobre este aparecen Levante con 36 positivos, mientras que Alavés cierra todo con 37. Girona, se encuentra fuera de peligro con los mismos 39 de Elche.