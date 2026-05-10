Hansi Flick: "Nunca olvidaré esto, fue un día duro para mí"

El alemán Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona, aseguró que nunca olvidará el título de Liga conseguido este domingo tras ganar 2-0 a Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

"Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre", dijo el germano.

"Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra Real Madrid es muy especial", añadió.

"No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto", complementó sobre el partido.