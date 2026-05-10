Decretan alerta ambiental en Santiago

La Delegación Presidencial Metropolitana, siguiendo la recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, declaró Alerta Ambiental en toda la región para este lunes 11 de mayo.

La medida tiene un carácter preventivo y busca resguardar la salud de los habitantes de la cuenca de Santiago ante el empeoramiento de las condiciones de ventilación y los actuales niveles de concentración de contaminantes.

Según informó la Seremi del Medio Ambiente en un comunicado, la decisión se fundamenta en el aumento de las concentraciones de material particulado hacia el sector poniente de la capital, producto de las malas condiciones de ventilación registradas desde la noche del sábado y una mayor actividad antrópica. Esto derivó en que, durante la tarde de este domingo, las estaciones de monitoreo de Cerro Navia y Pudahuel alcanzaran niveles de Alerta Ambiental por MP2,5.

En términos meteorológicos, la Seremi del Medio Ambiente RM detalló que para este lunes se prevé un régimen de circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 27°C. La ausencia de probabilidades de advección (viento) hacia la cuenca dificulta la dispersión de los contaminantes, manteniendo la condición de vulnerabilidad atmosférica en la región.

Ante este escenario, las autoridades recordaron que queda estrictamente prohibido el uso de calefactores a leña y derivados de la madera (a excepción de pellets) en toda la Región Metropolitana. Esta restricción será fiscalizada por la Seremi de Salud en conjunto con Carabineros, sumándose a la prohibición vigente de realizar quemas agrícolas, cuya vigilancia recae en la Seremi de Agricultura, el SAG y Conaf.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a respetar la Restricción Vehicular correspondiente al calendario de 2026 y a que los ciudadanos consideren su condición de salud antes de realizar actividades físicas intensas.