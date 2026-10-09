Hijo del jeque que administró Málaga seguirá en prisión por irregularidades en el club

La Justicia española determinó mantener en prisión incondicional a Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al-Thani, por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en Málaga CF.

Rakan fue detenido en septiembre en el aeropuerto de Múnich a raíz de una orden europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión y posteriormente fue trasladado a España.

Tras una comparecencia telemática, el Juzgado de Instrucción 14 de Málaga mantuvo la medida debido a la alarma social y al riesgo de fuga, luego de que durante la investigación las autoridades intentaran en múltiples ocasiones conseguir su comparecencia.

La magistrada sostuvo que el investigado "se ha eludido intencionadamente la acción de la justicia", mientras las gestiones efectuadas con autoridades de Qatar para conseguir su localización tampoco tuvieron resultados.

Rakan Al-Thani fue localizado el 12 de septiembre durante un control en el aeropuerto de Múnich cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Doha.

La Fiscalía solicita 14 años de prisión para Abdullah Al-Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef por apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su etapa al frente de Málaga.

Para cada uno, el Ministerio Público pide seis años de cárcel por apropiación indebida, otros seis por administración desleal y dos por imposición de acuerdos abusivos, además de 14 años de inhabilitación para administrar sociedades mercantiles.