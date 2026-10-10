Increíble: A Vinicius le anularon un gol ante Villarreal por tirarle el pelo a un rival y fue expulsado

Una increíble situación ocurrió este sábado en el Estadio "Santiago Bernabéu", en el segundo tiempo del partido entre Real Madrid y Villarreal, con el brasileño Vinicius como protagonista, ya que le anularon un gol por una falta y fue expulsado.

En el minuto 71, en una carga ofensiva, Jude Bellingham llegó hasta línea de fondo y Vinicius acompañó la jugada, esperó en el área y recibió la asistencia para marcar el 2-0 parcial, desatando el festejo de todos los merengues.

Vinicius incluso corrió al sector de la banca y se abrazó para celebrar con el técnico José Mourinho, pero el árbitro Isidro Díaz de Mera detuvo las acciones ya que recibió el aviso del VAR y fue a revisar la jugada.

En el inicio de la ofensiva madridista, Vincius chocó con Nathan Saliba y para ganarle la posición le tiró el pelo, dejándolo en el camino.

Ante esta infracción, el árbitro no dudó en invalidar el gol y le mostró la roja directa al brasileño, incrédulo ante la drástica decisión del juez español.