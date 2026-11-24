Un migrante marroquí fue descubierto escondido en la parte inferior del autobús de Almería durante la noche del lunes, después del partido ante Ceuta por la decimoquinta fecha de la Segunda División española, en un incidente que obligó a intervenir a la Policía Nacional.

El vehículo se encontraba estacionado frente a los vestuarios del Estadio Alfonso Murube cuando los funcionarios policiales advirtieron movimientos sospechosos debajo del autobús. Tras realizar una inspección, encontraron al ciudadano marroquí, quien aprovechó un descuido para introducirse en la estructura del transporte.

El hombre buscaba trasladarse desde Ceuta hacia la ciudad española de Algeciras, aunque el plantel de Almería tenía previsto pasar la noche en territorio ceutí y recién viajar hacia el puerto durante la mañana del martes. Tras el hallazgo, el migrante fue trasladado a dependencias policiales para realizar los procedimientos correspondientes.

El episodio se produjo en medio de la crisis migratoria que afecta a Ceuta y tiene un antecedente similar esta temporada. En septiembre, un adolescente marroquí de 17 años logró viajar escondido bajo el autobús de Real Valladolid y fue descubierto después de cruzar el Estrecho de Gibraltar, cuando comenzó a golpear la estructura para pedir auxilio tras recorrer cerca de 100 kilómetros.