Isco avanza en su recuperación y asoma como opción para Pellegrini en Betis

El capitán de Real Betis Francisco 'Isco' Alarcón volvió a ejercitarse este martes con el grupo que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini con sensaciones que apuntan a su paulatina entrada en su planes tras una serie de lesiones que lo han mantenido de baja la pasada temporada y gran parte de la presente.

Isco lleva ya tiempo entrenándose junto al resto de sus compañeros y hoy ha vuelto a hacerlo en la sesión preparatoria que dirigió el chileno para el partido trascendental del próximo jueves en La Cartuja en el que Betis se juega su pase a las semifinales de la Liga de Europa ante Braga tras el empate a uno de la ida.

El exseleccionado español, en los minutos abiertos a los medios, se ejercitó con aparente normalidad al mismo ritmo que el grupo, lo que apunta a que, junto al apoyo moral de viajar con sus compañeros a la ida de los cuartos europeos, ya pueda ir entrando en alguna convocatoria.

Será Manuel Pellegrini el que informe este miércoles en la previa del duelo ante Braga sobre si Isco está para entrar en la lista ante el conjunto portugués o si lo hará en una citación posterior para los duelos ligueros ante Girona o Real Madrid, los próximos 21 y 24 de abril, respectivamente.