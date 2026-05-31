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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió tras sufrir ataque a disparos en San Joaquín

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima compartía con amigos en su vivienda y, al momento de salir en su vehículo, fue interceptado por dos sujetos.

Hombre murió tras sufrir ataque a disparos en San Joaquín
 Archivo

Tras el ataque, el baleado -de nacionalidad colombiana y situación migratoria irregular- fue trasladado por su pareja al Hospital Barros Luco, pero finalmente murió.

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Un hombre de nacionalidad colombiana falleció tras ser atacado a disparos mientras abandonaba su domicilio a bordo de su vehículo en la comuna de San Joaquín, en el pasaje Francisca de Rimini.

El comisario PDI Carlos Jorquera indicó que la víctima -que tenía su situación migratoria irregular- compartía con amigos en su vivienda y, posteriormente, cuando se dispuso a salir en su automóvil, fue interceptado por al menos dos sujetos.

Los detectives estiman que el afectado alcanzó a poner en marcha el vehículo en un intento por escapar, pero recibió un impacto balístico que le hizo perder el control y chocar contra una muralla cercana.

Tras el ataque, su pareja lo trasladó al Hospital Barros Luco, donde se constató su fallecimiento. 

"Hay evidencia balística y es lo que, eventualmente, el Laboratorio analizará durante el trabajo (investigativo) del sitio del suceso. Hasta el momento, sería una sola evidencia", dijo Jorquera. 

La PDI revisa cámaras de seguridad y empadrona a testigos, como los amigos del fallecido. Asimismo, busca establecer si los atacantes se movilizaron a pie o usaron algún transporte para perpetrar el crimen.

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