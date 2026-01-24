Juan Foyth sufrió lesión y preocupa a la selección argentina

El defensor argentino Juan Foyth encendió todas las alarmas en Villarreal y en la selección de su país al sufrir una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. El jugador se retiró con evidentes muestras de dolor en el primer tiempo del partido que su equipo cayó 2-0 frente a Real Madrid.

La jugada ocurrió a los 20 minutos del encuentro, cuando el zaguero intentaba defender un avance del equipo rival. De inmediato, Foyth se detuvo y tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando y con la ayuda del cuerpo médico del club.

Fuentes de Villarreal explicaron este sábado que la primera valoración médica arrojó la lesión en el tendón de Aquiles. El club "groguet" someterá al jugador a nuevas pruebas para confirmar el alcance exacto, pero en la interna de la institución temen que se trate de una dolencia de gravedad.