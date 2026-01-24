Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.9°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Juan Foyth sufrió lesión y preocupa a la selección argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor se retiró a los 20 minutos del duelo contra Real Madrid. El club confirmó el primer diagnóstico a la espera de nuevos exámenes que ratifiquen la gravedad de la dolencia.

Juan Foyth sufrió lesión y preocupa a la selección argentina
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor argentino Juan Foyth encendió todas las alarmas en Villarreal y en la selección de su país al sufrir una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. El jugador se retiró con evidentes muestras de dolor en el primer tiempo del partido que su equipo cayó 2-0 frente a Real Madrid.

La jugada ocurrió a los 20 minutos del encuentro, cuando el zaguero intentaba defender un avance del equipo rival. De inmediato, Foyth se detuvo y tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando y con la ayuda del cuerpo médico del club.

Fuentes de Villarreal explicaron este sábado que la primera valoración médica arrojó la lesión en el tendón de Aquiles. El club "groguet" someterá al jugador a nuevas pruebas para confirmar el alcance exacto, pero en la interna de la institución temen que se trate de una dolencia de gravedad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada