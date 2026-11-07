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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Jugador de Valencia se enojó con entrevista en el entretiempo: Es una mierda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor de Valencia manifestó su molestia por tener que hablar con la televisión durante el descanso del partido ante Real Madrid y también cuestionó el arbitraje.

Jugador de Valencia se enojó con entrevista en el entretiempo: Es una mierda
 EFE
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Pablo Maffeo, defensor de Valencia, protagonizó un incómodo momento con un periodista de DAZN durante el descanso del partido ante Real Madrid en Mestalla, cuando manifestó abiertamente su molestia por tener que conceder una entrevista mientras su equipo perdía por 2-0.

"No me apetece nada hacer esta entrevista. Es una mierda esta entrevista aquí, que no pinta nada. Estamos jugando un partido, nos pitan faltas que no son, pero bueno, ya está. Si hay que hacer la entrevista, se hace y punto. Pregúntame lo que quieras y ya está", expresó visiblemente molesto el futbolista, según las imágenes difundidas por DAZN.

El lateral también cuestionó al árbitro por la infracción cobrada sobre Kylian Mbappé que antecedió al primer gol de Federico Valverde: "Creo que no es falta en el primer gol y eso nos condiciona".

La situación se produjo en un encuentro que terminó con victoria de Real Madrid por 3-0, con anotaciones de Valverde, Arda Güler y Mbappé.

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