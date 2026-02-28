Julián Alvarez le dio un triunfo en los descuentos a Atlético de Madrid ante Real Oviedo

El delantero argentino Julián Alvarez convirtió en el último minuto de descuento para darle la victoria a Atlético de Madrid por 1-0 sobre Real Oviedo.

En un compromiso disputado en el Estadio "Carlos Tartiere", el atacante trasandino definió el encuentro en la única llegada clara que registró el conjunto visitante durante toda la jornada.

La escuadra dirigida por el técnico trasandino Diego Simeone enfrentó un trámite complejo ante la presión constante del equipo local. Pese al dominio de Real Oviedo, la figura del portero esloveno Jan Oblak resultó fundamental para sostener el cero, concretando cuatro paradas cruciales que evitaron la caída de la portería madrileña en momentos clave del duelo.

El desenlace llegó en el minuto 94, cuando el campeón del mundo aprovechó un balón en el área rival para batir la resistencia del guardameta local con el primer y único remate directo de los rojiblancos entre los tres palos. Con este resultado, Atlético de Madrid rescató tres unidades valiosas para mantenerse en la parte alta de la clasificación general.