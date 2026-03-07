La liga oficializó su primera “jornada” retro con camisetas clásicas

Por medio de un comunicado institucional, la liga española confirmó la implementación de una "jornada retro", donde sus equipos tendrán que vestir uniformes que repliquen un uniforme histórico.

Bajo la propuesta de "la colección que nunca pasará de moda", las camisetas retros saltarán a la cancha en la venidera fecha 31 del torneo, la semana del 12 de marzo. Los árbitros también usarán un diseño especial en sus vestuarios.

"Las camisetas históricas, reinterpretadas para la competición actual, actúan como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol", explicó La Liga.

Sin embargo, no todos los clubes serán parte de la movida. Si bien el comunicado no especificó las ausencias, el Diario Marca reveló que Real Madrid, FC Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano usarán sus uniformes regulares 2025/26.

Según el referido medio, Barcelona, Getafe y Rayo no se bajaron como tal de la campaña, pero sí acusaron "motivos logísticos". Los "merengues", por su parte, sí se restaron de la iniciativa por decisión propia, en medio de tensiones con el presidente de La Liga, Javier Tebas.