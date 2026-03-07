Javiera Contador tuvo exitosa cirugía de extirpación de tumor: "Era grande"

La actriz y comediante Javiera Contador contó a través de sus redes sociales que fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor en la tiroides.

"Ya no hay tumor", escribió la protagonista de la serie Casado con Hijos en su cuenta de Instagram, donde también agradeció la preocupación y los mensajes de apoyo de sus seguidores.

"Fue largo porque era grande y los doctores tuvieron que trabajar mucho", relató sobre el procedimiento médico al que fue sometida.

Además, expresó su gratitud por las muestras de amor que ha recibido durante este proceso: "No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Gracias por el amorcito, las oraciones, los buenos deseos y la buena energía. Prometo intentar compensarlo con dedicación, trabajo, humor y amor".