Boric ante sus seguidores: No da lo mismo quien gobierne, tenemos que volver a ser mayoría

El Presidente Gabriel Boric se despidió de sus seguidores a cuatro días del cambio de mando, donde los invitó a organizarse para volver a ser mayoría.

Ante la multitud, Boric enfatizó: "No da lo mismo quien gobierne, las ideas son distintas. Las ideas importan y quiero invitarlos a todos ustedes (...) que nos organicemos (...) porque tenemos que volver a ser mayoría y para eso no basta conversar con quienes ya estamos convencidos".

"Legítimamente, el pueblo de Chile eligió otra opción. Siempre debemos respetar las decisiones del pueblo", remarcó el Mandatario.

"Lo que nos corresponde a quienes estamos acá es democráticamente volver a construir desde abajo, desde las bases, para poder volver a ser mayoría en Chile y seguir trabajando por construir un país más justo, más igualitario, que tenga los principios de la igualdad, de la fraternidad, de los derechos humanos, de la democracia en el corazón, en el corazón de su ideal", exhortó.

"Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron. Les prometo, desde el fondo de mi corazón, que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad, y puedo decir, con tranquilidad y convicción, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", manifestó el líder frenteamplista entre vítores.

El Mandatario también enfatizó que no "trabajó solo", y agradeció a sus ministros por la colaboración entregada durante su Administración, y subrayó que "la gente común y corriente es la que ha dado la energía para luchar día a día".

"¡No a la guerra!", clamó Boric, que defendió "la dignidad y soberanía" de Chile

El Presidente Boric también aludió a las banderas chilenas presentes entre la multitud y expresó que "esas banderas importan. La bandera de Chile es de todos, porque todos aquí somos patriotas y defendemos la dignidad y soberanía de nuestra patria".

"Chile no elige entre potencias, sino que defiende su autonomía y su soberanía. No es servil ni se subordina a ninguna", aseveró, en referencia a la polémica del cable chino, que radicó en sanciones estadounidenses contra tres funcionarios del Ministerio de Transportes, entre ellos su titular, Juan Carlos Muñoz.

También divisó banderas de diversidades sexuales, a quienes aseguró que "no estarán solos ni solas", y del pueblo mapuche, "con quienes hemos trabajado codo a codo durante estos años".

En tanto, a la hora de ver banderas de Palestina, Boric defendió su "derecho a existir y a terminar con el genocidio (israelí), lo que hemos defendido firme y con convicción desde el Gobierno".

"¡No a la guerra!", remató después.

Destacó leyes impulsadas y aprobadas durante su mandato

Boric resaltó las iniciativas impulsadas y convertidas en ley durante su Gobierno: "El pescador de Atacama hoy tiene más recursos gracias a la nueva Ley de Pesca, que teminó con la norma corrupta que antes había sido promulgada bajo los intereses de pocas empresas", dijo en referencia a la controvertida "Ley Longueira".

"(También) ha sido (beneficiada) la mujer cuidadora de su hijo enfermo en Conchalí, que hoy tiene más tiempo para ella gracias a los centros de cuidado y a la Ley de Chile Cuida; es la familia de Punta Arenas que no tiene que pagar la operación de su abuela gracias al Copago Cero; y la Municipalidad de Marchigue, que hoy tiene más presupuesto gracias al royalty minero", prosiguió.

El jefe de Estado saliente también recordó otras iniciativas impulsadas como la Ley TEA, la reforma de pensiones, el pago de la deuda histórica de los profesores, el Plan Nacional de Búsqueda, la iniciativa Trenes para Chile, la Ley de 40 Horas, la Estrategia Nacional del Litio, la ley "Papito Corazón" y la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer.