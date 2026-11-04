La reflexión de Valdano tras la muerte de Jesús de Miguel: "Es suficiente con una víctima"

La trágica muerte del delantero español Jesús de Miguel, producto de un choque en pleno partido entre CD Tenerife y FC Andorra, continúa generando profundas reflexiones en el balompié internacional. Una de las voces más sentidas fue la del exjugador y campeón mundial argentino Jorge Valdano, popularmente conocido en el ambiente como el "filósofo del fútbol", quien dedicó un emotivo texto en el diario hispano El País.

A través de su columna, el exentrenador analizó el brutal desconcierto que provoca la irrupción de una pérdida irreparable dentro de una cancha deportiva: "El fútbol es todo lo contrario a la muerte", reflexionó el exfutbolista, argumentando que este deporte siempre ofrece una revancha o una nueva temporada.

En medio del debate social y el hostigamiento que ha sufrido el arquero de Andorra, Jesús Owono, el histórico exdelantero de Real Madrid pidió poner freno a los juicios y comprender la naturaleza fortuita de los accidentes en el juego.

"Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse, es parte de la imprevisibilidad del fútbol", advirtió Valdano, para luego rematar con la frase más potente de su escrito: "No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima".