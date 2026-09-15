Lamine Yamal elogió al Betis de Pellegrini: "Es de los equipos que más me gusta ver"

El delantero de FC Barcelona Lamine Yamal elogió a Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, y lo situó entre los equipos que más disfruta ver por su propuesta futbolística.

En una entrevista con Movistar Plus, la figura del cuadro catalán fue consultada por los equipos que observa por gusto y destacó al conjunto del entrenador chileno junto a Villarreal.

"Me gusta ver al Betis. El Villarreal me gusta mucho, me parece un equipo muy divertido. De La Liga, Betis y Villarreal son los que más me gusta ver", reconoció el atacante español.

El elogio de Yamal llega en medio del gran arranque de temporada del conjunto andaluz, que suma cuatro triunfos en las primeras cinco fechas de la Liga española.

Su más reciente victoria fue justamente ante Villarreal, al que superó por 2-1 como visitante durante la jornada del lunes.

Además, Betis celebró su regreso a la Liga de Campeones después de 20 años con un triunfo por 3-2 frente a Lille en Francia.