¿Llegará al Mundial? FC Barcelona informó el alcance de la lesión de Lamine Yamal

El delantero de FC Barcelona Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en La Liga de España, pero no compromete su presencia en el Mundial, según confirmó el elenco catalán.

El club informó que Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante Celta, justo después de marcar de penal el gol que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de La Liga, pero estará en disposición de jugar el Mundial, instancia La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio de la temporada, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.