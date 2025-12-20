"Llevó la batuta del equipo": Prensa sevillana dedicó elogios a Alexis pese a la caída ante Real Madrid

Sevilla perdió con Real Madrid este sábado en La Liga de España y los medios de Andalucía dedicaron elogios a Alexis Sánchez y valoraron el esfuerzo de Gabriel Suazo, los chilenos que fueron titulares en la visita al "Santiago Bernabéu".

El Desmarque evaluó con nota 7 a Alexis, apuntando que no estuvo afortunado, pero remarcando que "fue creciendo y creciendo. A sus 37 recién cumplidos aguantó el partido entero y llevó la batuta del equipo en ataque".

Suazo, en tanto, recibió calificación 6: "Una hora de partido bastante buena para el chileno tras salir de su lesión".

El Diario de Sevilla también valoró positivamente el desempeño de los exjugadores de Colo Colo. Sin poner notas, el citado medio valoró a Alexis como un "enorme lanzador para los compañeros", pero que "se topó con Courtois".

Y respecto a Suazo, el medio sevilla tuvo una crítica, apuntando que "está por debajo de Oso en prestaciones físicas".

Finalmente, Estadio Deportivo tuvo comentarios más negativos contra los nacionales, con nota 5 para ambos.

En el caso de Sánchez, apuntaron que "no anda fino, reaccionando tarde con todo a favor..Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten".

Y sobre Suazo, señalaron que "las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda".