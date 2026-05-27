Lucas Cepeda se quedó sin técnico en Elche tras salida de Eder Sarabia

El técnico Eder Sarabia anunció este miércoles que no continuará entrenando al club Elche, del chileno Lucas Cepeda, la próxima temporada, a pesar de tener contrato en vigor con la entidad, ya que necesita "parar y descomprimir" para atender otros aspectos de su vida personal.

El entrenador, que llegó al club a mediados de 2024 con el equipo en Segunda División, deja el club tras haber logrado en sus dos temporadas en Elche un ascenso directo a Primera y la permanencia en la máxima categoría, batiendo el récord de puntos en la historia del equipo.

Sarabia, que ha estado acompañado en su despedida por el director general del club, Pedro Schinocca, desveló que tomó la decisión de abandonar Elche el pasado domingo y que no tiene previsto volver a entrenar en los próximos meses.

"Conseguimos un ascenso, jugar en Primera y llenar el estadio. Todo ha sido posible gracias al espectacular vestuario que hemos tenido", comentó el entrenador, que se emocionó en varias ocasiones en su despedida, sobre todo al recordar a su entorno familiar.

"Nos hemos dejado la vida por el ascenso, la permanencia y por devolver a Elche donde se merece el equipo, la afición y la ciudad", señaló el vasco, quien hizo debutar a Cepeda en el club.

Bajo su mando, el formado en Santiago Wanderers sumó siete partidos y un gol.