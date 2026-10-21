Mano dura en España: Pellegrini fue amonestado y Betis sufrió fuertes castigos tras caer ante Barcelona

Los ecos de la estrepitosa y polémica derrota por 2-5 frente a FC Barcelona siguen pasándole la cuenta al Real Betis de Manuel Pellegrini luego de que este miércoles, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) diera a conocer drásticas sanciones contra el cuadro andaluz, incluyendo una amonestación formal para el técnico chileno.

El organismo disciplinario resolvió sancionar al entrenador nacional con una advertencia pública y amonestación tras constatar en el informe arbitral su reiterada insistencia en las protestas contra los jueces del compromiso.

De acuerdo a la resolución federativa, el estratega criollo fue amonestado por "formular o realizar observaciones, gestos o reparos al árbitro principal, a los asistentes y al cuarto árbitro", quedando bajo la lupa y advertido de recibir una suspensión efectiva en caso de reincidir en su conducta.

Sin embargo, el fallo más severo recayó sobre el mediocampista uruguayo Facundo Bernal, quien fue castigado con cuatro partidos de suspensión tras recibir tarjeta roja directa luego de un áspero y desmedido encontronazo contra la joya culé, Lamine Yamal.

Por su parte, el director deportivo de la institución verdiblanca, Manu Fajardo, recibió dos compromisos de sanción por incurrir en una "conducta contraria al buen orden deportivo".

Según consignaron las autoridades, durante una revisión del VAR en el primer tiempo el directivo se descontroló y pateó un balón ubicado en el sector técnico que terminó impactando en la pierna del cuarto juez, completando una jornada negra para la escuadra heliopolitana en los tribunales deportivos hispanos.