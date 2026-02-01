Manuel Pellegrini: "El gran logro de estos años es que Betis quiera cada vez más"

El chileno Manuel Pellegrini, DT de Real Betis, valoró el triunfo por 2-1 sobre Valencia en Sevilla y valoró la ambición que ha logrado conseguir con el equipo con el pasar de los años.

"El gran logro de estos años es que el Betis quiera cada vez más", declaró el "ingeniero" tras la victoria, que dejó al equipo en el quinto lugar de la tabla.

Pellegrini apuntó que, pese a las numerosas bajas que sufren en la plantilla -este domingo fueron ocho-, "los jugadores que están, están muy comprometidos con lograr los objetivos".

"Tenemos que lograr avanzar en todas las competiciones -LaLiga, la Copa y la Liga Europa-. El equipo está motivado con darle satisfacción a los hinchas, aunque hoy nos faltó un poco de creatividad, por lo que tiene doble mérito la victoria", argumentó.

El chileno recalcó que está "muy contento por el triunfo" y relató que "fue un primer tiempo muy parejo" y que luego mejoraron en la segunda parte, aunque recordó que "los jueves pasan factura", en referencia al partido de disputaron ante Feyenoord neerlandés (2-1) en este mismo estadio La Cartuja hace tres días.

Del choque copero ante el Atlético de Madrid del próximo jueves, también en Sevilla, declaró que "va a ser un partido complicado" porque juegan "ante un gran rival".

"El apoyo de la gente va a ser fundamental y, más allá de algunas críticas en algún partido puntual, la hinchada ha respondido. No es fácil venir a tres partidos seguidos con horarios complicados", sentenció el entrenador de los verdiblancos.

El partido entre Betis y Atlético en la Copa del Rey será el jueves a las 17:00 horas (20:00 GMT).