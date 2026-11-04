Owono rompió el silencio tras muerte de Jesús de Miguel: "Son los días más difíciles de mi vida"

Jesús Owono, arquero de FC Andorra, rompió el silencio tras la muerte del delantero de Tenerife Jesús de Miguel, quien falleció producto de las lesiones que sufrió en un choque con el guardameta durante el partido del lunes por la Segunda División española.

A través de un comunicado difundido por su club, el seleccionado de Guinea Ecuatorial expresó su dolor por lo ocurrido y reconoció las dificultades que enfrenta para asimilar la tragedia. "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", manifestó.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", añadió el arquero, quien recibió numerosos insultos y amenazas en redes sociales después del fatal incidente.

Owono también se refirió a las consecuencias de lo ocurrido y aseguró que enfrentará las situaciones que surjan a raíz de la muerte del futbolista de 30 años. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", expresó.

Por su parte, FC Andorra solicitó "la máxima sensibilidad y respeto" ante la tragedia, mientras la Policía Nacional española mantiene una investigación bajo supervisión judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de De Miguel.