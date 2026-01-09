Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Pellegrini alertó sobre el peligro de su próximo rival: "Es el colista y quiere remontar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El elenco sevillano se verá las caras ante Oviedo por la Liga de España.

Pellegrini alertó sobre el peligro de su próximo rival:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este viernes que esta semana realizó una dura "autocrítica" porque le "dolió perder de esa manera" ante Real Madrid (5-1) en la anterior jornada y advirtió del peligro que su rival de este fin de semana, Real Oviedo, sea colista.

Pellegrini explicó que los equipos de abajo "quieren remontar", por lo que "si crees que con menos intensidad vas a superarlos, no lo vas a hacer".

El preparador de los verdiblancos espera de sus hombres "un partido completo para cumplir el objetivo de la primera vuelta", que es "pasar de los 30 puntos y mantenerse vigente en las tres competiciones –La Liga, la Copa y la Liga Europa".

Pellegrini no considera que la goleada encajada en el "Bernabéu" sea significativa porque su equipo ha recibido "14 goles en 16 partidos" gracias a un "rendimiento defensivo altísimo" pero entre Real Madrid y Barcelona, le "hicieron 10", debido a que "hubo problemas importantes, baches que debemos solucionar".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada