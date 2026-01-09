Pellegrini alertó sobre el peligro de su próximo rival: "Es el colista y quiere remontar"

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este viernes que esta semana realizó una dura "autocrítica" porque le "dolió perder de esa manera" ante Real Madrid (5-1) en la anterior jornada y advirtió del peligro que su rival de este fin de semana, Real Oviedo, sea colista.

Pellegrini explicó que los equipos de abajo "quieren remontar", por lo que "si crees que con menos intensidad vas a superarlos, no lo vas a hacer".

El preparador de los verdiblancos espera de sus hombres "un partido completo para cumplir el objetivo de la primera vuelta", que es "pasar de los 30 puntos y mantenerse vigente en las tres competiciones –La Liga, la Copa y la Liga Europa".

Pellegrini no considera que la goleada encajada en el "Bernabéu" sea significativa porque su equipo ha recibido "14 goles en 16 partidos" gracias a un "rendimiento defensivo altísimo" pero entre Real Madrid y Barcelona, le "hicieron 10", debido a que "hubo problemas importantes, baches que debemos solucionar".