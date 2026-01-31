Pellegrini: La ambición interna siempre ha sido muy alta, no somos conformistas

El director técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini habló este sábado en conferencia de prensa con miras al partido de mañana ante Valencia y en la instancia, se desentendió de las críticas por el irregular rendimiento del equipo, resaltando la ambición del equipo y los logros obtenidos a lo largo de la campaña.

"No estoy al tanto de lo que sale en los medios. Independientemente de jugar ante el Feyenoord (por Europa League), estábamos clasificados para la próxima ronda y eso ya era un logro, además con anticipación. Era mejor dentro de los ocho primeros, pero si no se hubiera hecho, era una ronda más, como el año pasado, que la sorteamos en la Conference, y tampoco era un drama", partió señalando el "Ingeniero".

Asimismo, el chileno resaltó que "seguimos vigentes en la Copa del Rey y en La Liga, a dos puntos del quinto puesto con 51 puntos por jugarse. La ambición interna siempre ha sido muy alta, no somos conformistas, pero tenemos una cuota de realidad que trato de mantener, sobre todo cuando se pierde, porque todos pierden".

Para cerrar el tema, el adiestrador del elenco sevillano sostuvo que "los resultados a veces no se dan conforme a lo que juegan los equipos. Luego hay un 'show' mediático fuera que cada uno puede llevar hacia dónde quiere".

El partido entre Real Betis y Valencia se disputará este domingo a las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio La Cartuja de Sevilla.