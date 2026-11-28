El técnico chileno Manuel Pellegrini, lamentó la derrota de Real Betis ante Rayo Vallecano por la cuenta mínima en La Cartuja, reconociendo que a su equipo le faltó claridad para encontrar soluciones.

En conferencia de prensa el DT señaló que "dinámica no faltó, sobró. Faltó tranquilidad para ver los espacios con claridad. Pudimos jugar un día más y a lo mejor no hacer un gol. Fue un partido muy poco creativo".

"Yo siempre he dicho que es complicado estar en dos competiciones. Es un gran mérito. Se han perdido puntos en casa muy importantes y deberemos buscarlos en los partidos que nos toca de visita. Duele mucho", repasó el 'Ingeniero' sobre la temporada.

Pese al resultado, el estratega verdiblanco quiso transmitir tranquilidad y pidió al equipo centrarse en recuperar su mejor versión: "significa perder tres puntos en Liga. Tranquilidad. Tenemos que seguir, ya que debemos retomar la tranquilidad que hoy no tuvimos".

Por último, Pellegrini reclamó por un presunto penal sobre el irlandés Troy Parrott que quedó sin sanción: "El penal es claro. Lo que pasa es que Parrott no simula ni se tira al piso. Esa misma lealtad dentro del campo le impidió cobrar ese penalti", explicó el técnico, quien concluyó que "el equipo estuvo acelerado".