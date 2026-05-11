Pellegrini quiere hundir al complicado Elche de Cepeda en su ruta a la Champions

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, recibirá este martes a Elche de Lucas Cepeda por la antepenúltima fecha de la liga española, en un partido clave para el cuadro sevillano en su objetivo de asegurar el quinto lugar y acercarse a la Champions League.

En la previa del encuentro, Pellegrini advirtió que el rival llegará exigido por su lucha por la permanencia. El técnico señaló que Elche está "en una posición inconfortable" y que ese tipo de equipos "son mucho más difíciles porque se juegan la vida para mantener la categoría", por lo que pidió a sus dirigidos "hacer un gran partido para ganar" en el Estadio de La Cartuja.

El entrenador chileno también valoró la sexta clasificación consecutiva de Betis a competiciones europeas desde su llegada al club, aunque remarcó que el desafío ahora es sostener la plaza que puede llevarlos a la Champions. "He dirigido en España doce años y hemos clasificado las doce para Europa. Hay que saber valorar la altura", afirmó.

Pellegrini además abordó el estado de algunos nombres propios del plantel, como Giovani Lo Celso, de quien aseguró que "estará en el Mundial" con Argentina, aunque aclaró que todavía no está para jugar 90 minutos ante Elche ni tampoco el próximo fin de semana frente a FC Barcelona.