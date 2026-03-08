Pellegrini y derrota de Betis: "No le echemos la culpa a las rotaciones, fue mérito del rival"

Tras la derrota de Real Betis por 2-0 ante Getafe, en la cual el cuadro bético jugó con equipo alternativo, su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini acreditó a su rival como el justo ganador del encuentro y defendió la rotación que hizo del plantel.

El técnico del elenco verdiblanco defendió los cambios en la oncena titular y subrayó qué "venía jugando un mismo equipo muchos partidos porque no teníamos encuentros entre semana. Creo que teníamos que aplicar las rotaciones, ya que empezamos a jugar jueves y domingo. No le echemos la culpa a las rotaciones, fue mérito del rival", sostuvo el "ingeniero" en rueda de prensa.

"Hay un justo vencedor que fue el Getafe. Tuvimos el control del partido durante el primer tiempo, pero ellos hicieron dos goles en dos balones intrascendentes, un saque lateral y un balón largo sin ningún peligro. Se pusieron 2-0 arriba y son un equipo que defiende muy bien", añadió.

Además, Pellegrini se refirió al trámite del partido y admitió que su equipo no logró reaccionar a tiempo. "En el segundo tiempo nos faltó creatividad más temprano para intentar descontar antes. Al final tuvimos dos o tres oportunidades que atajó muy bien David Soria. Pero en términos generales fue un rival que nos superó en su campo", expresó el chileno.

Finalmente, el estratega nacional comentó sobre el choque ante Panathinaikos por los octavos de final de la Europa League. "Tratamos siempre que tanto las derrotas como las victorias duren máximo 24 o 48 horas. Tenemos el jueves un partido muy importante. Era una fecha importante en La Liga para sumar porque los de abajo de nosotros no lo habían hecho tampoco. Pero mantenemos la misma distancia", cerró.