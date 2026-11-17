Gerard Piqué, propietario de FC Andorra, cuestionó el castigo de 12 partidos de suspensión impuesto al arquero Jesús Owono tras el choque que terminó con la muerte del delantero de Tenerife Jesús de Miguel en un encuentro de la Segunda División española.

"Mi reflexión en todo esto es que la sanción de 12 partidos a Jesús Owono me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", manifestó el exdefensor de FC Barcelona en un video publicado en TikTok.

Piqué también consideró que el castigo máximo coloca al guardameta en una situación injusta y comparó su caso con el de José Corpas, de Albacete, quien recibió tres encuentros de suspensión por una patada en la cabeza a Quadri, de Sabadell.

Además, recordó el fuerte choque que sufrió con Víctor Valdés durante un partido de la Liga de Campeones de 2012 para argumentar que este tipo de accidentes pueden tener consecuencias muy diferentes.

El Comité de Disciplina de la Federación Española sancionó a Owono por la acción ocurrida el 2 de noviembre, cuando impactó con su pierna en alto a De Miguel, quien falleció al día siguiente. El organismo consideró que existió un uso excesivo de fuerza y aplicó la pena máxima contemplada en el artículo 102 de su Código Disciplinario, decisión que ahora es cuestionada públicamente por Piqué.